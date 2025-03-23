Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
ГоловнаСвіт

​Сікорський запитав теолога, чи вартує чогось молитва Путіна за здоров'я Трампа

"Молитва полковника КДБ рахується подвійно чи взагалі не рахується?".

​Сікорський запитав теолога, чи вартує чогось молитва Путіна за здоров'я Трампа
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський
Фото: Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно запитав відомого польського теолога, священника-єзуїта Кшиштофа Монделя, чи вартує чогось молитва Путіна за здоров’я Трампа.

"Молитва полковника КДБ рахується подвійно чи взагалі не рахується?",- написав Сікорський у мережі X, звертаючись до теолога Монделя. 

На це польський священик відповів: "Якщо Путін просить Бога про щось, але не перестає вбивати людей і брехати світу, то його молитви залишаються глухими, тому що Бог не зміцнює злих людей у злі, це може зробити лише пекло".

Раніше спецпредставник США Стівен Віктофф в інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що Путін розповів йому про свої начебто молитви за Трампа після того, як на нього був скоєний замах. У цьому інтерв'ю Віткофф також заявив, що ключовою проблемою в урегулюванні розв’язаної Росією війни проти України є питання тимчасово окупованих територій.

  • 15 вересня минулого року у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де Трамп грав у гольф, сталася стрілянина. Трамп не постраждав. 
  • До цього, у липні, внаслідок стрілянини у Пенсільванії під час мітингу Трампа, загинула одна особа, експрезидент отримав незначне ушкодження, ще двоє людей зазнали серйозних поранень. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies