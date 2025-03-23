​Сікорський запитав теолога, чи вартує чогось молитва Путіна за здоров'я Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно запитав відомого польського теолога, священника-єзуїта Кшиштофа Монделя, чи вартує чогось молитва Путіна за здоров’я Трампа.
"Молитва полковника КДБ рахується подвійно чи взагалі не рахується?",- написав Сікорський у мережі X, звертаючись до теолога Монделя.
На це польський священик відповів: "Якщо Путін просить Бога про щось, але не перестає вбивати людей і брехати світу, то його молитви залишаються глухими, тому що Бог не зміцнює злих людей у злі, це може зробити лише пекло".
Modlitwa pułkownika KGB liczy się podwójnie, czy wcale, @Madel_Krzysztof?— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 23, 2025
Раніше спецпредставник США Стівен Віктофф в інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що Путін розповів йому про свої начебто молитви за Трампа після того, як на нього був скоєний замах. У цьому інтерв'ю Віткофф також заявив, що ключовою проблемою в урегулюванні розв’язаної Росією війни проти України є питання тимчасово окупованих територій.
- 15 вересня минулого року у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де Трамп грав у гольф, сталася стрілянина. Трамп не постраждав.
- До цього, у липні, внаслідок стрілянини у Пенсільванії під час мітингу Трампа, загинула одна особа, експрезидент отримав незначне ушкодження, ще двоє людей зазнали серйозних поранень. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.