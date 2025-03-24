Суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єра

Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем’єр-міністра країни Хан Док Су. Його відновили на посаді виконувача обов’язків президента.

Як пише Yonhap, вісім суддів відхилили імпічмент Хана п’ятьма голосами проти одного. Двоє суддів проголосували за повне відхилення пропозиції про імпічмент.

Рішення ухвалили через три місяці після того, як Національна асамблея оголосила імпічмент Хану через його імовірну причетність до оголошення Юном воєнного стану 3 грудня.

Четверо з п'яти суддів, які проголосували за відхилення імпічменту Хана, визнали порушення Конституції та закону в його рішенні відкласти призначення додаткових суддів до суду, але зазначили, що це не виправдовує його усунення з посади.Єдиний суддя, який підтримав імпічмент, заявив, що порушення були достатньо серйозними, щоб виправдати звільнення.

Шестеро суддів заявили, що немає жодних доказів, які б підтверджували звинувачення Національної асамблеї у тому, що Хан вжив активних заходів для надання легітимності заяві Юна про введення воєнного стану.

Тим часом усі судді, крім двох, підтримали Національну асамблею, постановивши, що кворум для імпічменту Хана становив мінімум 151 із 300 законодавців, а не 200, як це стосується президента.

Національна асамблея звинувачувала Хана у тому, що він начебто намагався сформувати спільну систему управління з тодішнім лідером правлячої партії Хан Дон Хуном і відмовився оприлюднити два законопроєкти про спеціального адвоката, спрямовані проти Юн Сок Йоля і першої леді Кім Кеон Хі.

Прем'єр-міністр прибув до свого офісу через кілька хвилин після оголошення рішення суду. Він заявив журналістам, що почне роботу із "вирішення термінових питань".

Суд ще не оголосив дату свого рішення у справі Юна, хоча багато спостерігачів очікують, що це може бути пізніше цього тижня.