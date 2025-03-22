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У Південній Кореї спалахнули масштабні лісові пожежі, загинули люди

Влада оголосила надзвичайний стан. 

У Південній Кореї спалахнули масштабні лісові пожежі, загинули люди
Ліквідація наслідків лісової пожежі
Фото: Yonhap

У суботу у Південної Кореї оголосили стан національного лиха через масштабні лісові пожежі в південно-східних регіонах. Стихія вже забрала чотири життя.

Про це пише Yonhap.

Міністерство внутрішніх справ і безпеки країни повідомило, що надзвичайний стан оголосили у місті Ульсан, провінціях Північний Кьонсан і Південний Кьонсан. 

Серед загиблих є двоє пожежників, які вважалися зниклими безвісті. Постраждали шість осіб.

ЛІквідація лісових пожеж у Південній Кореї
Фото: Yonhap
ЛІквідація лісових пожеж у Південній Кореї

Вісім сіл у Санчхоні отримали наказ про евакуацію через сильний вітер. Там пожежа спалахнула у п'ятницю. За даними влади, раніше того дня спалахнула лісова пожежа в Уісеоні, провінція Північний Кьонсан, яка вразила 300 гектарів лісу. Пожежникам вдалося загасити 4% пожежі, а близько 500 жителів села залишилися без житла.

Рух потягів через постраждалий регіон було тимчасово призупинено, а рух по автомагістралях заблоковано.

Ще одна пожежа в окрузі Уджу на заході Ульсана змусила евакуюватися близько 80 жителів.

Тим часом Лісова служба Кореї підвищила рівень надзвичайної ситуації щодо лісових пожеж до найвищого рівня, вже відомо про 16 лісових пожеж по всій країні.

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