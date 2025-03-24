Інформація про приєднання Китаю до миротворчої місії в Україні, “абсолютно не відповідає дійсності”, ‒ МЗС країни

Інформація про те, що Китай обговорює миротворчу роль в Україні, “абсолютно не відповідає дійсності”, заявили у МЗС Китаю, пише Global Times.

Журналіст, посилаючись на повідомлення німецького Welt am Sonntag про те, що МЗС Китаю обговорювало в Брюсселі можливість приєднання Китаю до українських миротворчих сил, запросив підтвердження того, чи розглядає Китай розгортання військ в Україні в рамках такої місії та на яких умовах.

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що повідомлення абсолютно не відповідає дійсності.

На пресконференції в понеділок Го підтвердив, що позиція Китаю щодо української кризи залишається послідовною та однозначною.