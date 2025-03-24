The Telegraph: військові кола Британії сумніваються в доцільності плану Стармера розмістити миротворців

Але не всі співрозмовники медіа згодні з цим. Деякі вважають, що певні успіхи коаліція охочих матиме.

У оборонних колах Великої Британії мають сумніви стосовно плану коаліції охочих прем'єр-міністра Кіра Стармера, пише The Telegraph. Ця ініціатива передбачає миротворців в Україні, і Стармер наполягав, що декілька країн були готові.

Але досі конкретних деталей стосовно того, які війська і обладнання можуть надіслати Україні, було замало. За словами високопоставлених військових джерел, які говорили з The Telegraph на умовах анонімності, плани Стармера вважають більше політичним, ніж військовими.

Раніше миротворчу ініціативу розкритикував американський спецпредставник Стів Віткофф, який назвав плани Стармера "позерством". Віткофф сказав, що ця ідея базується на "спрощеному" уявленні прем’єр-міністра та інших європейських лідерів, які вважають, що "ми всі маємо бути як Вінстон Черчилль".

США хочуть встановити режим припинення вогню до 20 квітня – Великодня. Одне високопоставлене джерело в армії заявило The Telegraph, що "віддалено неможливо" розробити план підтримки України за цей час.

"Немає визначеного військового кінцевого стану або військово-стратегічного планування припущень. Це все політичний театр", – вважає співрозмовник.

Але джерела в міністерстві оборони в неділю ввечері наполягали на тому, що коаліція охочих набирає обертів, а залучені країни "готові активізуватися для забезпечення миру".

Минулого тижня The Telegraph повідомила, що згідно з пропозиціями, які обговорювала коаліція під час зустрічі 30 країн у постійному об’єднаному штабі (PJHQ) у Нортвуді, на заході Лондона, небо над Україною можуть охороняти винищувачі RAF.

Одне джерело з питань оборони описало переговори як такі, що перебувають на "ранній стадії", додавши, що поки що 30 учасників коаліції вивчають одна одну.

"Це політика. У цьому немає ніякого військового сенсу", – вважає співрозмовник.

"В Україні та біля неї перебувають близько 700 000 росіян, і є понад 1 000 000 озброєних українців. Що можуть зробити близько 10 000 військових міжнародних сил, розміщених на заході країни в 400 км від лінії фронту?" – спитав співрозмовник.

Інше джерело в обороні додало, що Стармер "керував з фронту".

"Сам прем’єр-міністр відвідав Постійний об'єднаний штаб три дні тому, щоб отримати детальні секретні брифінги щодо оперативного планування коаліції", – сказали вони.

Джерела додали, що "в обороні Великої Британії та наших союзників поважають його наполегливу роботу та наполегливу роботу наших військових у розробці всеосяжних планів забезпечення миру в Україні".

Попри скептицизм деяких, роботу в межах коаліції охочих не припинили. У понеділок адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони, разом із начальниками служб вітатимуть своїх французьких колег у штаб-квартирі Міністерства оборони Уайтхолл.

Відомо, що зустріч продовжить тісну співпрацю між Великою Британією та Францією та включатиме обговорення "рішучості" коаліції захищати безпеку України. Він учора також відкинув критику військового планування як "нісенітницю".

Він сказав, що поточні дискусії були "серйозними" і припустив, що будь-хто, хто говорить інакше, "не в курсі".

Високопоставлене джерело в армії заявило про впевненість, що військові зможуть спланувати щось, що спрацює у встановлений Трампом великодній термін, залишається "політичним і дипломатичним питанням" те, як план, розроблений коаліцією охочих, буде фактично виконано.

Співрозмовник сказав, що коаліція спрямована більше на "підсилення політичних сигналів про нашу незмінну відданість безпеці України", і додав, що обговорення військового повітряного прикриття Королівськими ВПС було найбільш надійною частиною переговорів всередині коаліції.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.