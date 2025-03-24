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Reuters: Єгипет пропонує новий план припинення вогню у Смузі Гази

США і ХАМАС погодилися з новою пропозицією Каїру, Ізраїль поки мовчить.

Reuters: Єгипет пропонує новий план припинення вогню у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Єгипет запропонував новий план спрямований на припинення вогню у Газі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у службах безпеки.

За інформацією джерел, єгипетський план передбачає звільнення ХАМАСом по п’ять ізраїльських заручників щотижня, а після першого тижня Ізраїль втілить другий етап угоди про припинення вогню в анклаві.

США і ХАМАС погодилися із пропозицією Каїру, Ізраїль поки не відреагував.

Новий план Єгипту також містить в собі умову: терміни звільнення всіх заручників в обмін на терміни повного виведення військ Ізраїлю із Гази, підкріплений гарантіями з боку США.

  • 19 березня Сили оборони Ізраїлю ЦАХАЛ, після майже двомісячного перемир'я та припинення вогню, заявили про початок наземної операції у Смузі Гази.
  • 18 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія країни відновила бойові дії проти ХАМАСу у Смузі Гази "на повну силу".
  • В уряді Ізраїлю стверджують, що перед відновленням бойових дій провели консультації зі Сполученими Штатами. Речник Ради національної безпеки США Бен Г'юз заявив, що ХАМАС "мав змогу продовжити мир, звільнивши заручників, але натомість обрав шлях заперечення та війни".
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