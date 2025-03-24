Reuters: Єгипет пропонує новий план припинення вогню у Смузі Гази

США і ХАМАС погодилися з новою пропозицією Каїру, Ізраїль поки мовчить.

Єгипет запропонував новий план спрямований на припинення вогню у Газі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у службах безпеки.

За інформацією джерел, єгипетський план передбачає звільнення ХАМАСом по п’ять ізраїльських заручників щотижня, а після першого тижня Ізраїль втілить другий етап угоди про припинення вогню в анклаві.

США і ХАМАС погодилися із пропозицією Каїру, Ізраїль поки не відреагував.

Новий план Єгипту також містить в собі умову: терміни звільнення всіх заручників в обмін на терміни повного виведення військ Ізраїлю із Гази, підкріплений гарантіями з боку США.