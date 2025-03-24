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На переговорах потрібно оприлюднити червоні лінії, за які Україна не переступить, - Порошенко

Нардеп оприлюднив п'ять позицій, відносно яких не може бути ніяких компромісів.

На переговорах потрібно оприлюднити червоні лінії, за які Україна не переступить, - Порошенко
Петро Порошенко
Фото: kyiv24.news

Директиви щодо переговорів про встановлення режиму зупинення вогню повинні включати окреслені червоні лінії і про них треба заявити публічно, вважає лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Вона (команда перемовників від України. - Ред.)... повинна мати директиви. А ми публічно маємо знати межі цих обмежень", - сказав Порошенко в інтерв'ю журналісту Віталію Портникову в ефірі телеканалу "Еспресо".

Порошенко назвав п'ять позицій, відносно яких не може бути ніяких компромісів.

"Перше, ми не погодимося на зміни державного суверенітету і національної ідентифікації. Ми не станемо колонією Росії, якби на нас хто не тиснув. Друге, ми не погодимося на зміну територіальної цілісності України. Ми не визнаємо ніколи російську окупацію. І ми маємо про це казати… Третій нон-компроміс - ми ніколи не підемо на обмеження Збройних сил України… Четверта позиція, ми не підемо до настання повноцінного миру на обмеження санкцій (проти Росії. - Ред.). П'яте, ми не підемо на те, щоб ми добровільно відмовилися від європейської та євроатлантичної інтеграції", - підкреслив він.

Порошенко зазначив, що ці позиції треба оприлюднити на переговорах.

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