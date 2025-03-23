Сибіга: Цілеспрямований терор РФ проти цивільного населення України суперечить заявам Кремля про мир

Сьогодні вночі Росія здійснила масований удар безпілотниками по Києву. Терор РФ проти цивільних українців суперечить заявам Росії про мир.

Про це повідомляє очільник МЗС України Андрій Сибіга.

"Щонайменше троє людей загинули, у тому числі батько та його п'ятирічна донька, ще вісім отримали поранення. Це сталося після подібних нападів у Кропивницькому, Запоріжжі, Одесі та інших містах останніми днями", — ідеться у повідомленні очільника МЗС.

Сибіга наголошує, що систематичний і навмисний терор Росії проти мирного населення суперечить власним заявам Кремля про мир і підриває мирні зусилля США та інших партнерів.

"Україна потребує додаткових можливостей ППО, щоб захистити свій народ від російського терору та посилення тиску на агресора з метою припинення війни", — додає глава зовнішньополітичного відомства.