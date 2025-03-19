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ЦАХАЛ заявив про початок наземної операції у Смузі Гази

Війська Ізраїлю розширили свій контроль до центру Гази.

ЦАХАЛ заявив про початок наземної операції у Смузі Гази
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Газа.
Фото: Israel Defense Forces

Сили оборони Ізраїлю ЦАХАЛ,  після майже двомісячного перемир'я та припинення вогню, заявили про початок наземної операції у Смузі Гази.

Про це Армія оборони Ізраїлю заявила у своєму Telegram.

"Вчора війська ЦАХАЛу почали наземну операцію в центральній і південній частині Сектора Газа, щоб розширити зону безпеки між північною і південною Газою. У рамках наземних дій війська розширили свій контроль далі до центру коридору Нецарім", — ідеться у заяві ЦАХАЛу.

В збройних силах Ізраїля додають, що наземна операція спрямована для захисту Ізраїля та його громадян від терористичних організацій.

  • 18 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія країни відновила бойові дії проти ХАМАСу у Смузі Гази "на повну силу".
  • В уряді Ізраїлю стверджують, що перед відновленням бойових дій провели консультації зі Сполученими Штатами. Речник Ради національної безпеки США Бен Г'юз заявив, що ХАМАС "мав змогу продовжити мир, звільнивши заручників, але натомість обрав шлях заперечення та війни". 
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