ЦАХАЛ заявив про початок наземної операції у Смузі Гази

Сили оборони Ізраїлю ЦАХАЛ, після майже двомісячного перемир'я та припинення вогню, заявили про початок наземної операції у Смузі Гази.

Про це Армія оборони Ізраїлю заявила у своєму Telegram.

"Вчора війська ЦАХАЛу почали наземну операцію в центральній і південній частині Сектора Газа, щоб розширити зону безпеки між північною і південною Газою. У рамках наземних дій війська розширили свій контроль далі до центру коридору Нецарім", — ідеться у заяві ЦАХАЛу.

В збройних силах Ізраїля додають, що наземна операція спрямована для захисту Ізраїля та його громадян від терористичних організацій.