Європарламент просять позбавити імунітету члена партії "Альтернатива для Німеччини"

Юридичний комітет Європарламенту пропонує позбавити недоторканності члена партії "Альтернатива для Німеччини" Петра Бистрона. Тепер це питання винесуть на наступній пленарній сесії, яка відбудеться з 31 березня до 3 квітня.
Про це повідомляє DW.
Зазначається, що євродепутат може позбутися імунітету через фотомонтаж із гітлерівським привітанням. Він розповсюдив його після відсторонення від посади українського посла.
Позбавити Бистрона імунітету просить мін'юст ФРН на прохання головного прокурора Мюнхена у зв'язку з кримінальним розглядом в окружному суді Мюнхена. Офіційний запит з цього приводу Європарламент отримав 27 серпня 2024 року.
У запиті зазначено, що після відсторонення від посади посла України в Німеччині Андрія Мельника 12 липня 2022 року Петр Бистрон опублікував у соцмережах фотомонтаж, на якому зображено високопоставлених німецьких держпосадовців, зокрема Анґелу Меркель та Олафа Шольца, які нібито піднімають руку в гітлерівському привітанні, з підписом "Бувай, Мельнику! Німецькі політики махають на прощання".
На той час Бистрон був депутатом Бундестагу, тому запит про зняття імунітету було адресовано парламенту Німеччини. Його було задоволено 7 вересня 2023 року, але розслідування призупинили, коли Бистрон був обраний до Європарламенту.
-
Наприкінці березня 2024 року уряд Чехії заявив, що його служба контррозвідки виявила російську мережу, яка намагалася вплинути на політику та громадську думку в Європі, включно з платежами європейським політикам. LB.ua стало відомо, що викрити мережу допомогла Служба безпеки України.
-
Після цього уряд у Празі наклав санкції на місцеву компанію, яка керує вебсайтом “Voice of Europe”, і на двох осіб, пов’язаних з нею. Одним з них є Віктор Медведчук, політик, близький до президента Росії Володимира Путіна, якого Україна заарештувала та звинуватила у державній зраді у 2021 році. Його передали Росії в рамках обміну полоненими у 2022 році.
-
У Німеччині правоохоронці розпочали розслідування щодо Петра Бистрона, якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей.
- Національне контррозвідувальне управління отримало запис, з якого випливає, що Бюстрон отримував гроші від чеського проросійського сайту “Voice of Europe”. У квітні депутат ці звинувачення спростовував.