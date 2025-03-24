Європарламент просять позбавити імунітету члена партії "Альтернатива для Німеччини"

Євродепутат може позбутися імунітету через фотомонтаж із гітлерівським привітанням, яке той розповсюдив після відсторонення від посади українського посла.

Юридичний комітет Європарламенту пропонує позбавити недоторканності члена партії "Альтернатива для Німеччини" Петра Бистрона. Тепер це питання винесуть на наступній пленарній сесії, яка відбудеться з 31 березня до 3 квітня.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що євродепутат може позбутися імунітету через фотомонтаж із гітлерівським привітанням. Він розповсюдив його після відсторонення від посади українського посла.

Позбавити Бистрона імунітету просить мін'юст ФРН на прохання головного прокурора Мюнхена у зв'язку з кримінальним розглядом в окружному суді Мюнхена. Офіційний запит з цього приводу Європарламент отримав 27 серпня 2024 року.

У запиті зазначено, що після відсторонення від посади посла України в Німеччині Андрія Мельника 12 липня 2022 року Петр Бистрон опублікував у соцмережах фотомонтаж, на якому зображено високопоставлених німецьких держпосадовців, зокрема Анґелу Меркель та Олафа Шольца, які нібито піднімають руку в гітлерівському привітанні, з підписом "Бувай, Мельнику! Німецькі політики махають на прощання".

На той час Бистрон був депутатом Бундестагу, тому запит про зняття імунітету було адресовано парламенту Німеччини. Його було задоволено 7 вересня 2023 року, але розслідування призупинили, коли Бистрон був обраний до Європарламенту.