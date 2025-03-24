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Шольц візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі

Під час зустрічі прогнозують досягнути важливих результатів.

Шольц візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться 27 березня у Парижі. Під час зустрічі планують досягнути певних конкретних результатів.

Про це повідомив на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ.

"Канцлер 27 березня відвідає саміт прихильників України в Парижі", — сказав Гебештрайт.

Він додав, що команда продовжить тісно співпрацювати з європейськими партнерами та союзниками щодо підтримки України, "в перспективі можливих мирних переговорів і, звичайно, загальних питань безпеки в Європі".

На думку Гебештрайта під час зустрічі обговорюватимуться "конкретні рішення, щодо яких буде досягнуто згоди".

Учасники також обговорять результати переговорів у Саудівській Аравії між США й російськими та українськими командами.

За словами Гебештрайта, зустріч є частиною серії дискусій про майбутнє України та нагадав, що попередні відбулися в Парижі, Лондоні, Брюсселі.

Також речник припустив, що не відомо, чи долучиться очільник МЗС Туреччини через внутрішню політичну ситуацію. Щодо керівництва Канади, то в Берліні виходять з того, що на зустрічі скоріше за все буде присутній Джастін Трюдо.

  • На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.
  • Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами. 
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