Шольц візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться 27 березня у Парижі. Під час зустрічі планують досягнути певних конкретних результатів.
Про це повідомив на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ.
"Канцлер 27 березня відвідає саміт прихильників України в Парижі", — сказав Гебештрайт.
Він додав, що команда продовжить тісно співпрацювати з європейськими партнерами та союзниками щодо підтримки України, "в перспективі можливих мирних переговорів і, звичайно, загальних питань безпеки в Європі".
На думку Гебештрайта під час зустрічі обговорюватимуться "конкретні рішення, щодо яких буде досягнуто згоди".
Учасники також обговорять результати переговорів у Саудівській Аравії між США й російськими та українськими командами.
За словами Гебештрайта, зустріч є частиною серії дискусій про майбутнє України та нагадав, що попередні відбулися в Парижі, Лондоні, Брюсселі.
Також речник припустив, що не відомо, чи долучиться очільник МЗС Туреччини через внутрішню політичну ситуацію. Щодо керівництва Канади, то в Берліні виходять з того, що на зустрічі скоріше за все буде присутній Джастін Трюдо.
- На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.
- Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.