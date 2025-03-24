Скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії зняли з порядку денного

Законопроєкт №10311 про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України".
Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
"На погоджувальній зняли скандальний законопроєкт 10311 про посилення репресивних функцій Нацгвардії з порядку денного!", - написала вона в Telegram.
- 21 березня стало відомо, що Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності погодив законопроєкт №10311 стосовно права Нацгвардії використовувати сльозогінний газ, зброю і дрони під час масових протестів. На засіданні комітету 5 березня цей законопроєкт рекомендували розглянути в другому читанні.
- В МВС запевняють, що відповідно до документу, повноваження Нацгвардії впорядкують, а не розширять. Міністерство агадало, що нацгвардійці зараз також можуть застосовувати гумові кийки, електрошокові пристрої, засоби примусової зупинки транспорту. Запропонованим законопроєктом визначено, що застосування заходів примусу є крайнім заходом, який може застосовуватися НГУ у чітко визначених межах і способах, а також містить норми щодо обов’язку попередження наміру про їх застосування.