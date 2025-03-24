Скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії зняли з порядку денного

На засіданні комітету 5 березня цей законопроєкт рекомендували розглянути в другому читанні.

Законопроєкт №10311 про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України".

Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"На погоджувальній зняли скандальний законопроєкт 10311 про посилення репресивних функцій Нацгвардії з порядку денного!", - написала вона в Telegram.