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Німецька ультраправа партія AfD допитає своїх двох депутатів через ймовірні зв'язки з Росією

Йдеться про причетність політиків до мережі російської дезінформації через сайт “Voice of Europe”, яку викрили спецслужби Чехії.

Німецька ультраправа партія AfD допитає своїх двох депутатів через ймовірні зв'язки з Росією
Максиміліан Кра
Фото: EPA/UPG

Керівники ультраправої партії “Альтернативи для Німеччини” планують допитати двох партійних законодавців щодо їхніх зв’язків із загальноєвропейською проросійською мережею дезінформації, яку викрили спецслужби Чехії і яку організував Віктор Медведчук.

Про це пише Bloomberg з посиланням на пресслужбу політсили та джерела.

Йдеться про Максиміліана Кра, провідного кандидата від партії на виборах до Європейського парламенту в червні, та Петра Бюстрона, депутата нижньої палати парламенту Берліна. Інформацію про ймовірну причетність депутатів до мережі оприлюднили у звіті видання Spiegel. 

За словами німецького чиновника, внутрішня розвідка Німеччини зіграла ключову роль у чеському розслідуванні. 

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер минулого тижня заявила, що чеське розслідування завдало “важливого удару” по російській дезінформації. Фезер у коментарі Spiegel зазначила, що провідні політики AfD неодноразово з’являлися на “Voice of Europe”, через який поширювали дезінформацію. А це є доказом того, що партійні “друзі Путіна неодноразово дозволяють використати себе тут і робити їх частиною російського пропагандистського апарату”.

“Було важливо, щоб цю операцію впливу розкрили перед європейськими виборами”, − додала Фезер. 

Обидва політики заперечують обвинувачення.

Петр Бюстрон
Фото: EPA/UPG
Петр Бюстрон

  • Минулого тижня уряд Чехії заявив, що його служба контррозвідки виявила російську мережу, яка намагалася вплинути на політику та громадську думку в Європі, включно з платежами європейським політикам. LB.ua стало відомо, що викрити мережу допомогла Служба безпеки України.
  • Уряд у Празі не назвав імен передбачуваних одержувачів або додаткових подробиць про потік грошей, але він наклав санкції на місцеву компанію, яка керує вебсайтом “Voice of Europe”, і на двох осіб, пов’язаних з нею. Одним з них є Віктор Медведчук, політик, близький до президента Росії Володимира Путіна, якого Україна заарештувала та звинуватила у державній зраді у 2021 році. Його передали Росії в рамках обміну полоненими у 2022 році.
  • Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що робота національної контррозвідки призвела до того, що “інші країни Європи почали розслідувати діяльність проросійських шпигунських мереж і поступово прийшли до серйозніших висновків”.
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