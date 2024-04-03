44 країни підтримали заклик створити Спецтрибунал проти Росії

У конференції в Гаазі брали участь 57 країн, з них 44 підписали декларацію.

Політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України", що пройшла 2 квітня у Гаазі, підтримали 44 країни. Загалом участь у ній брали 57 країн, пише "Європейська правда".

У декларації, текст якої опублікував уряд Нідерландів, висловили підтримку створенню Спецтрибуналу щодо злочину агресії та використанню заморожених активів Росії на користь України. Також там засудили агресію проти українців як кричуще порушення міжнародного правопорядку.

Підсумковий документ наразі підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія і США.

Країни-підписанти підтвердили наміри працювати над створенням спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, що сприяло би покаранню вищого військово-політичного керівництва РФ, та "вітають значний прогрес у цьому напрямку", закликаючи держави й міжнародні організації допомогти з напрацюванням юридичної бази та міжнародної підтримки для завершення цього процесу.

У другому розділі декларації, що присвячений компенсації завданих Україні збитків, вітають початок роботи Реєстру збитків, який з 2 квітня почав приймати заявки.

Країни-підписанти пообіцяли, що суверенні активи Росії у їхній юрисдикції залишаться замороженими, доки вона не припинить агресію проти України і не сплатить за завдані збитки, а також вітають дискусії щодо можливості використання цих активів та доходів від них на користь України.

"Два роки тому всі категорично відкидали ідею Спеціального трибуналу для злочину російської агресії проти України. Рік тому здавалося, що він загруз у суперечках між державами. Сьогодні більшість з них чітко розуміють, що альтернативи створенню повноцінного трибуналу немає", – прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Спецтрибунал щодо злочину агресії