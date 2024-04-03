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Австралійський прем’єр призначив наступного генерал-губернатора

Ця посада є символічною і представляє британського короля Чарльза, який править конституційною монархією.

Австралійський прем’єр призначив наступного генерал-губернатора
Наступна генерал-губернаторка Австралії Сем Мостін
Фото: Lisa Maree Williams/Bloomberg

Австралійська бізнес-лідерка і борчиня за гендерну рівність Сем Мостін стане наступною генерал-губернаторкою країни, пише Bloomberg.

Мостін стане лише другою жінкою, яка обійматиме посаду конституційного глави держави.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе оголосив про призначення сьогодні.

За його словами, Мостін − “виняткова лідерка, яка представляє найкраще з сучасної Австралії”.

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Мостін почне працювати 1 липня, після закінчення терміну повноважень її попередника Девіда Герлі. Вона обіймала численні керівні посади, зокрема у радах директорів, в австралійських та закордонних компаніях. Також вона працювала в авіакампанії “Virgin Australia” та “Citibank Australia”. Мостін відстоювала права жінок в австралійському суспільстві, від бізнес-спільноти до спорту.

Австралія є конституційною монархією, якою править британський король Чарльз ІІІ. Його на місцевому рівні представляє генерал-губернатор. Ця роль значною мірою є символічною, оскільки повноваження щодо прийняття рішень належать прем’єр-міністру Австралії та його уряду.

Термін повноважень генерал-губернатора становить п'ять років.

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