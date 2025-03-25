Wall Street Journal: навесні 2022 Макрон провів ядерні навчання "Покер", аби надіслати сигнал Москві

Французи дочекалися, коли до аеродрому підлетять російські супутники, і підняли в небо Rafale з імітацією зброї.

Через два тижні після початку повномасштабного нападу Росії на Україну президент Франції Еммануель Макрон розпорядився провести ядерні навчання під кодовою назвою "Покер". Він спустився на 20 поверхів під землю до ядерного бункера під президентським палацом і очолив навчання, пише The Wall Street Journal.

Ту березневу ніч обрали через чисте небо. Французи хотіли, щоб президент росіян Путін точно отримав послання у відповідь на його завуальовану погрозу Заходу, коли він привів ядерні сили Росії до стану підвищеної готовності.

За словами французьких посадовців, командири дочекалися, коли російські шпигунські супутники підлетіли до аеродрому, і почали навчання. Винищувачі Rafale піднялися в небо з муляжами ядерної зброї, аби імітувати атаку – частина пантоміми, яку стратеги називають ядерним сигналізуванням.

"Франція незвичайна у своїй здатності посилати такі сигнали. З восьми оголошених ядерних держав світу Франція та Британія є єдиними в Європі. Найбільшою ядерною державою в регіоні є союзники США – з Організації Північноатлантичного договору Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія та Туреччина розміщують американську ядерну зброю на базах у своїх кордонах", – зазначили журналісти.

Вони додали, що на тлі нової політики адміністрації США європейські країни все більше прагнуть наростити власну ядерну парасольку, щоб не залежати від рішень Вашингтона.