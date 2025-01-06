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"Сезон "бавовн"-2025 оголошуємо відкритим": В СБУ розповіли, як ударні дрони атакували термінал морпорту Усть-Луга в Росії

Далекобійні дрони подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. 

"Сезон "бавовн"-2025 оголошуємо відкритим": В СБУ розповіли, як ударні дрони атакували термінал морпорту Усть-Луга в Росії
порт Усть-Луга в РФ (архівне фото)
Фото: скриншот відео

Нещодавню атаку на термінал морського порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії здійснили дрони Служби безпеки. У спецслужбі розповіли нові деталі спецоперації.

За інформацією джерел LB.ua, 4 січня далекобійні дрони подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. 

На відео один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. 

Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу. 

"Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • 4 січня повідомлялося, що Усть-Лузький порт, що відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України, атакували невідомі дрони. Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб. Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам
  • Тієї ж ночі дрони атакували у Смоленській області РФ завод "Авангард". Місцева влада заявляє про начебто збиття 5 БпЛА.
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