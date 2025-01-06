Нещодавню атаку на термінал морського порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії здійснили дрони Служби безпеки. У спецслужбі розповіли нові деталі спецоперації.
За інформацією джерел LB.ua, 4 січня далекобійні дрони подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.
На відео один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху.
Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.
"Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
- 4 січня повідомлялося, що Усть-Лузький порт, що відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України, атакували невідомі дрони. Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб. Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам
- Тієї ж ночі дрони атакували у Смоленській області РФ завод "Авангард". Місцева влада заявляє про начебто збиття 5 БпЛА.