Далекобійні дрони подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

Нещодавню атаку на термінал морського порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії здійснили дрони Служби безпеки. У спецслужбі розповіли нові деталі спецоперації.

За інформацією джерел LB.ua, 4 січня далекобійні дрони подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

"Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.