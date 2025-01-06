​Литва співпрацюватиме з Україною над удосконаленням експорту товарів подвійного призначення

Глава литовського уряду назвав «дурними» обмеження, які запровадила його попередниця і такими, що не посилює контроль за дотриманням санкцій.

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив про намір співпрацювати з Україною над тим, аби з’ясувати, чи використовується литовська продукція Росією на фронті, передає LRT.

Як наслідок, Литва працюватиме над тим, аби послабити експортні обмеження, що стосуються товарів подвійного призначення.

«Ми письмово звертатимемося до відповідальних органів безпеки України, щоб у разі виявлення на фронті того чи іншого компонента, виробленого литовцями, нам було надано цю інформацію і було прийнято реальні рішення щодо реальної заборони експорту», - сказав Палуцкас.

Йдеться про рішення попереднього кабміну Литви на чолі з Інгрідою Шимоніте. Ексміністе каекономіки та інновацій Аушріне Армонайте тоді заявила, що список доповнили даними про частину товарів та технологій, що транспортуються через Литву до третіх країн, а звідти потрапляють до РФ.

Нинішній глава литовського уряду назвав чинні обмеження «дурними» і такими, що не посилюють контроль міжнародних санкцій проти Росії.

«Воно ні щось не забороняє, ні щось не дозволяє. Йдеться про заборону перевезення на вид транспорту: що на літаку це зробити не можна, а на вантажівці можна», - навів приклад прем’єр.

Тому литовське Міністерство економіки та інновацій пропонує терміново послабити чинні обмеження. Минулого тижня після зустрічі з представниками бізнесу міністр Лукас Савіцкас заявив, що досягнуто домовленості скоригувати обмеження експорту – на його думку, воно не повинно зашкодити експортерам продукції з високою доданою вартістю і водночас не порушити санкції.

За словами міністра, через експортні обмеження, що набрали чинності в січні цього року, бізнес може не отримати близько 250 мільйонів євро доходу на рік, і заборона в основному торкнеться сектору високих технологій.