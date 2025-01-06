ХАМАС надали журналістам список заручників, яких вони готуються відпустити. Ізраїль каже, що з ними щодо цього не контактували

В цьому списку – імена людей, які Ізраїль передав посередникам ще влітку.

Високопоставлений представник ХАМАС надав BBC список з 34 ізраїльських заручників, яких вони нібито збираються відпустити на першому етапі після потенційної угоди з Ізраїлем про припинення вогню. Невідомо, яка кількість з цих людей ще жива.

Серед тих, хто в списку, є десять жінок і 11 чоловіків віком від 50 до 85 років, як і діти, які, за словами терористів, загинули нібито внаслідок бомбардувань Ізраїлем. До черги на обмін потрапили й ті, хто хворий.

Офіс прем'єра Ізраїль заперечив, що ХАМАС надав їм список заручників.

"Список викрадених, опублікований у ЗМІ, не передавався Ізраїлю ХАМАСом, а раніше був переданий із Ізраїлю посередникам ще в липні 2024", – йдеться у повідомленні.

Ізраїль не отримав жодного підтвердження або коментаря від ХАМАС щодо статусу викрадених з цього списку.

Не виключено, що ХАМАС оприлюднили список імен заручників, аби публічно тиснути на ізраїльський уряд. Також організація публікувала відео з 19-річної заручницею, яка закликала уряд Ізраїлю піти на угоду.

Переговори щодо припинення вогню пройшли цими вихідними у катарському місті Доха, але значного прогресу не відбулося. Під час переговорів Ізраїль продовжував завдавати ударів по цілях, які він вважає терористичними, у Смузі Гази.