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ХАМАС надали журналістам список заручників, яких вони готуються відпустити. Ізраїль каже, що з ними щодо цього не контактували

В цьому списку – імена людей, які Ізраїль передав посередникам ще влітку. 

Високопоставлений представник ХАМАС надав BBC список з 34 ізраїльських заручників, яких вони нібито збираються відпустити на першому етапі після потенційної угоди з Ізраїлем про припинення вогню. Невідомо, яка кількість з цих людей ще жива. 

Серед тих, хто в списку, є десять жінок і 11 чоловіків віком від 50 до 85 років, як і діти, які, за словами терористів, загинули нібито внаслідок бомбардувань Ізраїлем. До черги на обмін потрапили й ті, хто хворий. 

Офіс прем'єра Ізраїль заперечив, що ХАМАС надав їм список заручників. 

"Список викрадених, опублікований у ЗМІ, не передавався Ізраїлю ХАМАСом, а раніше був переданий із Ізраїлю посередникам ще в липні 2024", – йдеться у повідомленні. 

Ізраїль не отримав жодного підтвердження або коментаря від ХАМАС щодо статусу викрадених з цього списку. 

Не виключено, що ХАМАС оприлюднили список імен заручників, аби публічно тиснути на ізраїльський уряд. Також організація публікувала відео з 19-річної заручницею, яка закликала уряд Ізраїлю піти на угоду. 

Переговори щодо припинення вогню пройшли цими вихідними у катарському місті Доха, але значного прогресу не відбулося. Під час переговорів Ізраїль продовжував завдавати ударів по цілях, які він вважає терористичними, у Смузі Гази. 

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