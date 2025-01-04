ЗМІ: США продадуть Ізраїлю зброю на суму 8 мільярдів доларів

Один з фінальних кроків адміністрації Джо Байдена щодо ситуації на Близькому Сході.

За інформацією медіа, Білий дом неформально повідомив Конгресу про намір погодити продаж Ізраїлю озброєння на суму 8 мільярдів доларів.

Як пише Reuters, за ці гроші офіційний Єрусалим отримає боєприпаси для винищувачів та ударних гелікоптерів, артилерійські снаряди, ракети класу "повітря-повітря" для захисту від дронів, бомби та боєголовки малого діаметру та інше обладнання.

У Державному департаменті ситуацію щодо продажу зброї Ізраїлю офіційно не коментували. Натомість джерело видання Axios говорить, що цим кроком президент США Джо Байден в останні тижні своєї каденції підкреслює право Ізраїлю на самозахист у відповідності до міжнародного та гуманітарного права, а також на стримування агресії з боку Ірану та його проксі-організацій.

Продаж потребуватиме затвердження з боку профільних комітетів Палати представників та Сенату.