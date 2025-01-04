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ЗМІ: США продадуть Ізраїлю зброю на суму 8 мільярдів доларів

Один з фінальних кроків адміністрації Джо Байдена щодо ситуації на Близькому Сході.

ЗМІ: США продадуть Ізраїлю зброю на суму 8 мільярдів доларів
Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

За інформацією медіа, Білий дом неформально повідомив Конгресу про намір погодити продаж Ізраїлю озброєння на суму 8 мільярдів доларів.

Як пише Reuters, за ці гроші офіційний Єрусалим отримає боєприпаси для винищувачів та ударних гелікоптерів, артилерійські снаряди, ракети класу "повітря-повітря" для захисту від дронів, бомби та боєголовки малого діаметру та інше обладнання. 

У Державному департаменті ситуацію щодо продажу зброї Ізраїлю офіційно не коментували. Натомість джерело видання Axios говорить, що цим кроком президент США Джо Байден в останні тижні своєї каденції підкреслює право Ізраїлю на самозахист у відповідності до міжнародного та гуманітарного права, а також на стримування агресії з боку Ірану та його проксі-організацій. 

Продаж потребуватиме затвердження з боку профільних комітетів Палати представників та Сенату. 

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