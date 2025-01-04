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Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України

Військовий назвав свій вчинок "дзвінком для пробудження Америки".

Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Фото: EPA/UPG

37-річний військовослужбовець Меттью Лайвльсбергер, який загинув у перший день нового року в автомобілі Tesla Cybertruck, запаркованому біля будівлі Trump Tower у Лас-Вегасі, пояснив мотиви свого вчинку у передсмертній записці.

Як пише Associated Press, деталі останнього повідомлення у телефоні чоловіка оприлюднила поліція. Військовий назвав свої дії "не терактом, а дзвінком для пробудження Америки". Мовляв, співгромадяни "звертають увагу лише на видовища та насильство", тому потрібно було "зробити трюк з вибухівкою та феєрверками".

У прощальному тексті Лайвльсбергер перелічив цілу низку проблем та викликів у внутрішній і зовнішній політиці, з якими стикаються Сполучені Штати, згадавши навіть про війну в Україні. На думку чоловіка, "США невиліковно хворі та рухаються до колапсу". 

Він також пояснив потребу накласти на себе руки "бажанням забути полеглих братів та життя, які я забрав". Лайвльсбергер служив в армії з 2006 року і двічі побував в Афганістані.

У ФБР переконані, що організований військовим вибух не був політичним посланням на адресу обраного президента Дональда Трампа. Слідчі вважають, що мають справу з "випадком суїциду заслуженого ветерана, який страждав від важкого посттравматичного синдрому та інших розладів". 

 

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