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У Словаччині декілька тисяч громадян вийшли на протест у відповідь на проросійську політику прем’єра Фіцо

«Ми не російська ганчірка» - заявили протестувальники.

У Словаччині декілька тисяч громадян вийшли на протест у відповідь на проросійську політику прем’єра Фіцо
акція протесту у Братиславі 3 січня 2025 року
Фото: David Ištok/Aktuality

3 січня у столиці Словаччини Братиславі на акцію протесту вийшли декілька тисяч людей, передає видання Aktuality.

Протестувальники таким чином висловили своє обурення зовнішній політиці прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Люди висловили невдоволення проросійськими наративами Фіцо. Зокрема, серед лозунгів були «Ми не Росія», «Увага, Словаччино! Окупація почалася!», «Ми не російська ганчірка», також протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори. На одному боці був напис «Зрада», на іншому «Ми – Європа».

Учасники акції принесли на захід прапор Словаччини, а також ЄС, а художник Сікора закликав до об’єднання громадський сектор і опозицію. 

Завершили протест виконанням гімну Словаччини у версії 1993 року.

  • У грудні Роберт Фіцо їздив до Москви на зустріч із російським диктатором. 
  • Після того, як Україна зупинила транзит газу з РФ своєю територією, Фіцо озвучив низку погроз. Зокрема, він заявив про блокування імпорту електроенергії, а також скорочення підтримки українських біженців.
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