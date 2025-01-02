Словацький премʼєр озвучив нові погрози Україні через зупинку транзиту газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо озвучив нові погрози Україні після зупинки транзиту російського газу 1 січня, передає «Європейська правда».
У своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook, Фіцо назвав припинення транзиту «саботажем Зеленського» і заявив, що збитки для Словаччини становлять 500 мільйонів євро на рік.
Премʼєр підтвердив, що представники його уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі 7 січня. Фіцо додав, що для Словаччини єдиним виходом із ситуації є або відновлення транзиту газу, або компенсація втрати «майже 500 мільйонів євро державних фінансів».
Після того, як у Брюсселі проведуть перемовини, прем'єр-хоче скликати раду коаліції, опісля - засідання кабінету міністрів, де з коаліцією обговорити відповідні заходи.
«Від імені Smer-SD я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки», – сказав Фіцо.
- Володимир Зеленський після появи першої погрози Фіцо припинити постачання електроенергії заявив, що, схоже, Путін доручив главі словацького уряду відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу.
- Також Зеленський підтвердив, що пропонував главі словацького уряду компенсацію за газ.
- Раніше Фіцо їздив до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу із 1 січня 2025 року.
- Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".