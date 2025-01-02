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Словацький премʼєр озвучив нові погрози Україні через зупинку транзиту газу

Крім припинення поставок електроенергії Фіцо заявив про значне скорочення підтримки українців, які перебувають на території Словаччини.

Словацький премʼєр озвучив нові погрози Україні через зупинку транзиту газу
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо озвучив нові погрози Україні після зупинки транзиту російського газу 1 січня, передає «Європейська правда».

У своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook, Фіцо назвав припинення транзиту «саботажем Зеленського» і заявив, що збитки для Словаччини становлять 500 мільйонів євро на рік.

Премʼєр підтвердив, що представники його уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі 7 січня. Фіцо додав, що для Словаччини єдиним виходом із ситуації є або відновлення транзиту газу, або компенсація втрати «майже 500 мільйонів євро державних фінансів».

Після того, як у Брюсселі проведуть перемовини, прем'єр-хоче скликати раду коаліції, опісля - засідання кабінету міністрів, де з коаліцією обговорити відповідні заходи.

«Від імені Smer-SD я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки», – сказав Фіцо.

  • Володимир Зеленський після появи першої погрози Фіцо припинити постачання електроенергії заявив, що, схоже, Путін доручив главі словацького уряду відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу. 
  • Також  Зеленський підтвердив, що пропонував главі словацького уряду компенсацію за газ.
  • Раніше Фіцо їздив до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу із 1 січня 2025 року.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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