Словацький премʼєр озвучив нові погрози Україні через зупинку транзиту газу

Крім припинення поставок електроенергії Фіцо заявив про значне скорочення підтримки українців, які перебувають на території Словаччини.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо озвучив нові погрози Україні після зупинки транзиту російського газу 1 січня, передає «Європейська правда».

У своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook, Фіцо назвав припинення транзиту «саботажем Зеленського» і заявив, що збитки для Словаччини становлять 500 мільйонів євро на рік.

Премʼєр підтвердив, що представники його уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі 7 січня. Фіцо додав, що для Словаччини єдиним виходом із ситуації є або відновлення транзиту газу, або компенсація втрати «майже 500 мільйонів євро державних фінансів».

Після того, як у Брюсселі проведуть перемовини, прем'єр-хоче скликати раду коаліції, опісля - засідання кабінету міністрів, де з коаліцією обговорити відповідні заходи.

«Від імені Smer-SD я оголошую, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і про значне скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки», – сказав Фіцо.