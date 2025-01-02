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Ізраїль завдав нових ударів по Смузі Гази. Місцева влада заявила про 18 жертв, зокрема керівника поліції

Ізраїль повідомив про убивство терориста. 

Ізраїль завдав нових ударів по Смузі Гази. Місцева влада заявила про 18 жертв, зокрема керівника поліції
Ізраїльські військові на півночі Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

Палестинські посадовці заявили про загибель 18 людей унаслідок удару Ізраїлю по Смузі Гази. Серед жертв, за їхніми даними, троє дітей і двоє високопосадовців із контрольованих ХАМАС поліцейських сил, пише The Guardian з посиланням на дані агентства Associated Press. 

Палестинська влада стверджує, що один удар припав на гуманітарну зону аль-Мавасі, де знайшли притулок сотні тисяч біженців. Цю атаку провели вранці вівторка. 

Ізраїльські військові сказали, що атакували це місце на основі даних розвідки, і що внаслідок удару вбито терориста Шахвана. У заяві керованого ХАМАС міністерства внутрішніх справ підтвердили смерть чоловіка, який працював у поліції. Al Jazeera передавала, що МВС визнало загибель шефа поліцейських сил Гази Махмуда Салаха та його заступника Шахвана. 

За даними журналістів, Ізраїль повторно атакував поліцію у Газі. 

Крім того, ізраїльська армія завдала ще одного удару, внаслідок якого загинули восьмеро палестинських чоловіків. Їх назвали учасниками місцевих безпекових конвоїв. 

Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я стверджує, що за час війни з Ізраїлем загинуло близько 45 581 палестинців, а ще 108 438 були поранені. Ці дані неможливо верифікувати незалежно. 

  • Війна між ХАМАС та Ізраїлем триває з 7 жовтня 2023, відколи терористи вчинили напад на ізраїльську територію. Сторонам поки не вдалося домовитися про звільнення всіх заручників та припинення бойових дій. Ізраїль декларує продовження атак, допоки не паде ХАМАС і не повернуть усіх заручників.
  • І проти ізраїльських високопосадовців, і проти членів ХАМАС Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт у зв'язку з вчиненням воєнних злочинів. 
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