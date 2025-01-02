Ізраїль завдав нових ударів по Смузі Гази. Місцева влада заявила про 18 жертв, зокрема керівника поліції

Палестинські посадовці заявили про загибель 18 людей унаслідок удару Ізраїлю по Смузі Гази. Серед жертв, за їхніми даними, троє дітей і двоє високопосадовців із контрольованих ХАМАС поліцейських сил, пише The Guardian з посиланням на дані агентства Associated Press.

Палестинська влада стверджує, що один удар припав на гуманітарну зону аль-Мавасі, де знайшли притулок сотні тисяч біженців. Цю атаку провели вранці вівторка.

Ізраїльські військові сказали, що атакували це місце на основі даних розвідки, і що внаслідок удару вбито терориста Шахвана. У заяві керованого ХАМАС міністерства внутрішніх справ підтвердили смерть чоловіка, який працював у поліції. Al Jazeera передавала, що МВС визнало загибель шефа поліцейських сил Гази Махмуда Салаха та його заступника Шахвана.

За даними журналістів, Ізраїль повторно атакував поліцію у Газі.

Крім того, ізраїльська армія завдала ще одного удару, внаслідок якого загинули восьмеро палестинських чоловіків. Їх назвали учасниками місцевих безпекових конвоїв.

Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я стверджує, що за час війни з Ізраїлем загинуло близько 45 581 палестинців, а ще 108 438 були поранені. Ці дані неможливо верифікувати незалежно.