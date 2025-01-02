Раніше поліція повідомила, що у Львові п'яний 19-річний місцевий житель пошкодив менору.

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський висловив стурбованість через “інциденти на ґрунті антисемітизму” у дні святкування Хануки в Україні.

“‏Посольство Ізраїлю в Києві висловлює стурбованість у зв'язку з інцидентами на ґрунті антисемітизму в дні святкування Хануки в Україні, а також у зв'язку з проявами антисемітизму в соціальних мережах”, – написав Бродський.

Водночас він подякував українським правоохоронним службам за швидку реакцію і попросив й надалі діяти рішуче проти тих, хто розпалює ненависть та порушує закон.

Посол додав до свого посту фото ханукальної менори у Львові, яку, за даними видання Jewish News, встановили у місті вперше за десятиліття. Її розмістили на руїнах синагоги Золота Роза.

Зазначимо, що сьогодні вранці поліція повідомила, що встановила зловмисника, причетного до пошкодження менори у Львові.

Ним виявився 19-річний місцевий житель, який у момент скоєння порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, вирішується питання процесуального статусу й інших учасників, які перебували поряд та фільмували подію на відео.

1 січня, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, де невідомий пошкодив менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові. Порушник підійшов до семисвічника та перерізав кабель живлення, після чого втік.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.