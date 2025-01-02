Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
ГоловнаСуспільствоПодії

Посол Ізраїлю висловив стурбованість через “інциденти на ґрунті антисемітизму” у дні святкування Хануки в Україні

Раніше поліція повідомила, що у Львові п'яний 19-річний місцевий житель пошкодив менору.

Посол Ізраїлю висловив стурбованість через “інциденти на ґрунті антисемітизму” у дні святкування Хануки в Україні
Міхаель Бродський
Фото: Укрінформ

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський висловив стурбованість через “інциденти на ґрунті антисемітизму” у дні святкування Хануки в Україні. 

“‏Посольство Ізраїлю в Києві висловлює стурбованість у зв'язку з інцидентами на ґрунті антисемітизму в дні святкування Хануки в Україні, а також у зв'язку з проявами антисемітизму в соціальних мережах”, – написав Бродський.

Водночас він подякував українським правоохоронним службам за швидку реакцію і попросив й надалі діяти рішуче проти тих, хто розпалює ненависть та порушує закон. 

Посол додав до свого посту фото ханукальної менори у Львові, яку, за даними видання Jewish News, встановили у місті вперше за десятиліття. Її розмістили на руїнах синагоги Золота Роза. 

Зазначимо, що сьогодні вранці поліція повідомила, що встановила зловмисника, причетного до пошкодження менори у Львові. 

Ним виявився 19-річний місцевий житель, який у момент скоєння порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, вирішується питання процесуального статусу й інших учасників, які перебували поряд та фільмували подію на відео.

1 січня, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, де невідомий пошкодив менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові. Порушник підійшов до семисвічника та перерізав кабель живлення, після чого втік. 

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. 

Досудове розслідування триває.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies