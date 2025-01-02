Росіяни у Корабельному районі Херсона атакували маршрутку, є поранені

Сьогодні, 2 січня, близько 11.00 російські окупанти у Корабельному районі Херсона атакували громадський транспорт.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та обласна прокуратура.
"За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію", – йдеться у повідомленні прокуратури.
У салоні автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, були пасажири.
Мрочко написав, що постраждали троє людей. Їх ушпиталили. А у прокуратурі повідомляють про 5 поранених.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Декілька днів тому окупанти дроном атакували маршрутку у Херсоні, водій дістав вибухову травму і контузію.
- А 1 грудня російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей, а понад 10 були пораненими.