Росіяни у Корабельному районі Херсона атакували маршрутку, є поранені

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Росіяни атакували маршрутку в Херсоні, фото ілюстративне

Сьогодні, 2 січня, близько 11.00 російські окупанти у Корабельному районі Херсона атакували громадський транспорт.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та обласна прокуратура.

"За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію", – йдеться у повідомленні прокуратури.

У салоні автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, були пасажири.

Мрочко написав, що постраждали троє людей. Їх ушпиталили. А у прокуратурі повідомляють про 5 поранених.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).