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Росіяни у Корабельному районі Херсона атакували маршрутку, є поранені

Поранених ушпиталили. 

Росіяни у Корабельному районі Херсона атакували маршрутку, є поранені
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні, фото ілюстративне
Фото: Скриншот відео

Сьогодні, 2 січня, близько 11.00 російські окупанти у Корабельному районі Херсона атакували громадський транспорт.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та обласна прокуратура.

"За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію", – йдеться у повідомленні прокуратури. 

У салоні автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, були пасажири. 

Мрочко написав, що постраждали троє людей. Їх ушпиталили. А у прокуратурі повідомляють про 5 поранених. 

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Декілька днів тому окупанти дроном атакували маршрутку у Херсоні, водій дістав вибухову травму і контузію. 
  • А 1 грудня російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей, а понад 10 були пораненими. 
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