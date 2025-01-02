Ворог вдарив по Миколаївщині балістикою та артилерією

Росіяни упродовж доби застосували по Миколаївській області балістикута артилерією, також запустили "Шахеди".
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У ніч на 2 січня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два БпЛА типу «Shahed 131/136».
Також учора, 1 січня, близько 14:36 ворог спрямував по області балістичні удари ракетами, попередньо С-400, які втратили бойову спроможність у повітрі. Постраждалих немає.
Учора, 1 січня, о 17:05 ворог завдав артилерійського обстрілу по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
А близько опівночі, о 23:29 росіяни із артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
- Наприкінці минулого року унаслідок атаки ворожих БпЛА на Миколаївщині виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури