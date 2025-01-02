​Армія ворога за добу втратила 1370 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1370 окупантів, 13 бойових броньованих машин ворога, 20 артилерійських систем, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 792170 (+1370) осіб,
- танків ‒ 9676 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13) од,
- артилерійських систем – 21552 (+20) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+3).