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​Армія ворога за добу втратила 1370 солдатів

Від початку російського вторгнення Сили оборони ліквідували близько 792 170 окупантів.

​Армія ворога за добу втратила 1370 солдатів
Українські артилеристи за роботою
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1370 окупантів, 13 бойових броньованих машин ворога, 20 артилерійських систем, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 792170 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 9676 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13) од,
  • артилерійських систем – 21552 (+20) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+3).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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