​Росіяни 11 разів вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі, загинув чоловік

Всього за добу ворог завдав 361 удару по області.

Впродовж доби окупанти завдали 361 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема росіяни 11 разів вдарили КАБами по Степногірську, що у Васильківському районі. Загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Степногірську зруйнований пʼятиповерховий будинок. Тіло загиблого рятувальники дістали з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки на Степногірськ

Крім цього, 221 БпЛА різної модифікації атакував Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

10 обстрілів із РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я та Новодарівки.

119 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.