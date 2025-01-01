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Росіяни за день атакували 6 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли області.

Сьогодні, 1 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів. 

Зокрема, по Миропільській громаді росіяни вдарили КАБом, пошкоджено 8 приватних будинків.

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Великописарівську громаду армія РФ обстріляла з артилерії. 

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів та гранатометів.

Краснопільську та Шалигинську громади російські військові атакували дронами, а Есманьську - дронами та мінометами.

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