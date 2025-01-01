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На Львівщині горіла дерев'яна церква

Вогонь пошкодив два куполи церкви. 

На Львівщині горіла дерев'яна церква
пожежа на Львівщині
Фото: ДСНС Львівської області

1 січня на Львівщині загорілася дерев'яна церква. Вогонь гасили 45 рятувальників. 

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС Львівської області.

Внаслідок займання дерев'яної церкви у Яворівському районі пошкоджено два куполи будівлі.

У ДСНС розповіли, що повідомлення про пожежу в с. Глинець Яворівського району надійшло о 13:14. Займання виникло в дерев’яній церкві.

Фото: ДСНС

На момент прибуття вогнеборців вогонь поширювалось обшивкою церкви й полум’я вибивалось з одного з куполів. Пожежа спричинила щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 14:08, а о 15:58 ліквідували. Вогонь пошкодив два куполи церкви. До ліквідації полум’я залучили 45 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

У березні 2024 року на Львівщині у селі Сможе Стрийського району зайнялася пожежа у дерев’яній церкві XIX століття, яка є пам’яткою національного значення. Храм згорів.

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