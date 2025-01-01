1 січня на Львівщині загорілася дерев'яна церква. Вогонь гасили 45 рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС Львівської області.
Внаслідок займання дерев'яної церкви у Яворівському районі пошкоджено два куполи будівлі.
У ДСНС розповіли, що повідомлення про пожежу в с. Глинець Яворівського району надійшло о 13:14. Займання виникло в дерев’яній церкві.
На момент прибуття вогнеборців вогонь поширювалось обшивкою церкви й полум’я вибивалось з одного з куполів. Пожежа спричинила щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Пожежу локалізували о 14:08, а о 15:58 ліквідували. Вогонь пошкодив два куполи церкви. До ліквідації полум’я залучили 45 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.
Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
У березні 2024 року на Львівщині у селі Сможе Стрийського району зайнялася пожежа у дерев’яній церкві XIX століття, яка є пам’яткою національного значення. Храм згорів.