Генштаб: росіяни зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках і на Курщині

Станом на 16.00 1 січня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села України. Сьогодні постраждали населені пункти, серед яких - Тимоновичі, Янжулівка, Карповичі, Залізний Міст, Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби проводить три спроби просунутися до наших позицій в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки.

Агресор також збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакує поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.

На Краматорському українські захисники відбили дев’ять атак окупантів в районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На даний час триває бій.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 17 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбиті ворожі атаки в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень.

Запеклі бої відбулись на Курахівському напрямку. Поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового протягом дня відбулися 11 бойових зіткнень, три ворожі атаки тривають.

На Времівському агресор 12 разів атакував позиції наших захисників в районі Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі Новоандріївки, противник успіху не мав.

На Придніпровському українські захисники успішно відбили одну спробу противника потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Харківському, Гуляйпільському, Сіверському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили 31 атаку загарбників, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, та здійснив 198 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.