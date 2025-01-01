За минулий рік Харків зазнав 318 обстрілів, загинули 94 людини, - мер

Протягом 2024 року росіяни 318 разів разів обстрілювали Харків різними видами озброєння - ракетами, дронами, авіабомбами. В результаті загинули 94 мирних жителі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми зібрали та проаналізували дані про російські атаки на Харків за 2024 рік. Торік ворог 318 разів обстрілював місто. Ракетами, дронами, авіабомбами. Ці вибухи будили нас серед ночі, руйнували наші будинки, забирали наші життя. 94 загиблих, серед яких троє — діти. 1108 поранених, серед яких 62 - знову діти. Зруйновані сім'ї, обірвані долі, розбиті мрії. Це сусіди, друзі, колеги, яких ми більше ніколи не побачимо", - написав Терехов у Telegram.

Він також зазначив, що в місті пролунали 2113 сигналів повітряної тривоги, що дорівнюють 3764 годинам.

"Тобто - 156 діб. Майже півроку без нормального сну, в постійному страху за себе і своїх близьких. Ворог не бачить перед собою меж. Його ракети не обирають між школою чи житловим будинком, лікарнею чи дитячим майданчиком. Для нього ми всі - просто цілі", - додав міський голова.