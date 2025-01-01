У польових умовах військовим передбачено індивідуальні раціони, а під час стаціонарного перебування – три- або чотириразове харчування залежно від норми забезпечення.

Харчування військових здійснюється відповідно до державних норм, які забезпечують повноцінний раціон на добу, повідомляє Міноборони.

У польових умовах військовим передбачено індивідуальні раціони, а під час стаціонарного перебування – три- або чотириразове харчування залежно від норми забезпечення.

Закупівля продуктів здійснюється за затвердженим Каталогом, який включає 360 позицій. Це дозволяє формувати збалансоване та різноманітне меню для українських захисників.

Комплекти харчування військовослужбовців за Каталогом продуктів закуповує агенція Міноборони «Державний оператор тилу». Їхню кількість формує Командуванням Сил логістики ЗСУ, яке надає узагальнену заявку до Департаменту політики закупівель МОУ.

За результатами закупівель зазначаються ціна та калорійність на кожне найменування продукту. Також відображається вартість одного комплекту продуктів.

Особовий склад приймає їжу у стаціонарних їдальнях військових частин або у тимчасових пунктах харчування.

Триразове харчування передбачає сніданок, обід і вечерю. Також додатково готується друга вечеря для військовослужбовців, які несуть варту.

Деякі категорії військових отримують чотириразове харчування. Це стосується екіпажів надводних кораблів, суден забезпечення, особового складу берегових частин ВМС ЗСУ та управлінь об’єднань, ліцеїстів та льотного складу.

Їжа в їдальнях військових частин готується відповідно до затвердженої розкладки продуктів. Її складає начальник продовольчої служби військової частини з урахуванням добової норми харчування та калорійності. Мінімальна енергетична цінність харчування військовослужбовця на добу повинна складати не менше ніж 3 500 ккал.

Розкладка продуктів складається з урахуванням:

базового меню, наведеного в таблиці

наявного асортименту та кількості продуктів

необхідності освіження запасів харчових продуктів та строків їх придатності

граничного обсягу коштів з розрахунку на одну особу та зекономленого обсягу коштів.

За рішенням командира військової частини планується меню з щонайменше двома варіантами перших страв, гарнірів, м’ясних та рибних страв. При плануванні враховуються побажання особового складу, умови приготування, технічні можливості кухні та умови зберігання продуктів.

У польових умовах залежно від характеру навчально-бойових завдань, замість першої страви може готуватися посилена м’ясна та (або) рибна страва з гарніром. Це рішення також приймає командир військової частини.

Порядок забезпечення індивідуальними раціонами харчування

Якщо немає можливості готувати гарячу їжу, військовослужбовцям видаються індивідуальні раціони харчування (ІРХ), так звані «сухі пайки». У ЗСУ на постачанні знаходяться два види ІРХ:

повсякденний набір сухих продуктів (ПНСП), розроблений відповідно до норми № 10

добовий польовий набір продуктів (ДПНП), розроблений відповідно до норми № 15.

Кожен раціон розрахований на три прийоми їжі протягом доби.

Раціон ПНСП (Норма №10) видається військовим, коли немає можливості готувати гарячу їжу із продуктів за основною нормою. Також даний набір входить до аварійного запасу суден ВМС ЗСУ.

ПНСП може видаватися не лише під час ведення бойових дій. Раціон має асортимент страв, який складається з м’ясних та м’ясо-рослинних консервів, готових для безперервного споживання терміном до трьох діб. Його енергетична цінність складає 1 250 ккал на добу.

Раціон ДПНП (норма №15) також видається військовим у разі неможливості готувати гарячі страви із продуктів за основною нормою харчування. Проте це стосується тих військовослужбовців, які перебувають в польових умовах, на навчаннях, беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі збройній агресії рф та під час прямування до пунктів призначення.

До складу раціону ДПНП входять готові до вживання перші, другі та м’ясні страви в реторт-упаковці. Енергетична цінність раціону складає не менш 3 500 ккал на добу.