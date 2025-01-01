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За добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів

Всього армія ворога втратила близько 790 800 солдатів. 

За добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів
199 НЦ ДШВ
Фото: 199 НЦ ДШВ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1250 окупантів, 4 ворожі танки, 13 боових броньованих машин, 4 артилерійські системи.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 790 800 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 9672 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,
  • артилерійських систем – 21532 (+4) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3672 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

  • Вчора військові спецпідрозділу ГУР Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Вони знищили російський гелікоптер Мі-8 та ще один підбили.
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