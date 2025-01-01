За добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1250 окупантів, 4 ворожі танки, 13 боових броньованих машин, 4 артилерійські системи.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 790 800 (+1250) осіб,
- танків ‒ 9672 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,
- артилерійських систем – 21532 (+4) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+1).
Дані уточнюються.
- Вчора військові спецпідрозділу ГУР Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Вони знищили російський гелікоптер Мі-8 та ще один підбили.