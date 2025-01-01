За добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Всього армія ворога втратила близько 790 800 солдатів.

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