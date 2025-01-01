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Макрон у новорічному зверненні назвав війну в Україні "небезпекою для Франції"

"Європейська демократія перебуває під загрозою".

Макрон у новорічному зверненні назвав війну в Україні "небезпекою для Франції"
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон у новорічному зверненні до громадян заявив, що війна на Близькому Сході та російське вторгнення в Україну - це "не віддалені конфлікти".

У привітанні, оприлюдненому на сайті Єлисейського палацу, французький лідер наголосив, що ці війни "стосуються нас безпосередньо і загрожують безпеці, єдності та економіці". 

Макрон також перелічив інші події минулого 2024 року, які "становлять загрозу для європейської демократії": напруження у Сирії, маніпуляції з виборами у Молдові, Грузії та Румунії, а також терористичні акти у європейських містах.

Президент закликав "більше не перекладати питання власної безпеки та оборони на інші держави", а діяти самостійно шляхом інвестицій у військове переозброєння. 

Макрон також відзначив моменти гордості для французького народу - проведення Олімпіади у Парижі та відкриття після реставрації собору Нотр-Дам де Парі. 

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