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Цього року Міноборони допустило до експлуатації понад 1 300 зразків озброєння та військової техніки

Майже 75% із них – українського виробництва.

Цього року Міноборони допустило до експлуатації понад 1 300 зразків озброєння та військової техніки
Допущені до експлуатації зразки (архівне фото)
Фото: Міноборони

У 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 1300 зразків озброєння та військової техніки, з яких майже 75% - вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

В різних категоріях було кодифіковано:

  • 251 зразок безпілотних авіаційних комплексів (БпАК/БпЛА);
  • 169 зразків боєприпасів;
  • 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР);
  • 108 зразків інженерних засобів;
  • 97 засобів зв’язку;
  • 57 наземних ракетних комплексів (НРК).

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Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, такий показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств.

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