Цього року Міноборони допустило до експлуатації понад 1 300 зразків озброєння та військової техніки

У 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 1300 зразків озброєння та військової техніки, з яких майже 75% - вітчизняного виробництва.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
В різних категоріях було кодифіковано:
- 251 зразок безпілотних авіаційних комплексів (БпАК/БпЛА);
- 169 зразків боєприпасів;
- 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР);
- 108 зразків інженерних засобів;
- 97 засобів зв’язку;
- 57 наземних ракетних комплексів (НРК).
Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, такий показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств.
- Український виробник та Міністерство оборони розробляють спеціалізовану мобільну майстерню для безпілотників.
- Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу “Равлик”. Цей наземний роботизований комплекс (НРК) - повністю українська розробка.