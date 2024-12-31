Цього року Міноборони допустило до експлуатації понад 1 300 зразків озброєння та військової техніки

Майже 75% із них – українського виробництва.

У 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 1300 зразків озброєння та військової техніки, з яких майже 75% - вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

В різних категоріях було кодифіковано:

251 зразок безпілотних авіаційних комплексів (БпАК/БпЛА);

169 зразків боєприпасів;

153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР);

108 зразків інженерних засобів;

97 засобів зв’язку;

57 наземних ракетних комплексів (НРК).

Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, такий показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств.