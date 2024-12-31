Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський у останній день року призначив Андрія Тупікова керівником Департаменту контррозвідки СБУ.

Про це йдеться в Указі №900/2024 на сайті Офісу президента.

"Призначити ТУПІКОВА Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", – йдеться у тексті документу.

Указ підписаний президентом 31 грудня.

Андрій Тупіков є майором МВС. У серпні 2015 року нагороджений орденом Данила Галицького за особисту мужність, героїзм та вірність присязі під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України.