За рік українська ППО збила понад 1300 ракет та 11 200 ударних дронів ворога.

Як повідомили у Повітряних силах, українська авіація протягом року виконала більше 20 000 літаковильотів, майже 9000 із них – на бойове застосування західних засобів ураження.

Попри щоденні атаки ворога, Повітряні Сили, разом з усіма Силами оборони, продовжують тримати небо над Україною. У 2024 р. протиповітряна оборона знищила понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Захисники збили 40 літаків та 6 вертольотів противника.

У Повітряних силах зазначили, що у 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік. З’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні "шахеди". Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села.

Протягом цього року противник наростив як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включно з північнокорейськими KN-23.

"Майже три роки великої війни наші воїни стримують російське вторгнення, б’ються за майбутнє держави, за український народ. Україна все ще потребує максимальної підтримки заходу, постачання озброєння, засобів ППО та сучасних багатоцільових літаків, для того, щоб перемогти ворога і надійно закрити небо над Україною", – наголосили у ПсУ.