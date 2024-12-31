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Японія долучиться до зеленого відновлення України

Кабмін схвалив створення української частини спільного комітету, надалі мають затвердити його склад та положення.

Японія долучиться до зеленого відновлення України
Фото ілюстративне
Фото: rada.gov.ua

Україна долучилася до Механізму спільного кредитування Японії Joint Crediting Mechanism (JCM). 

Як зазначили у Міндовкілля, метою програми є скорочення викидів парникових газів через впровадження провідних світових технологій для декарбонізації різних секторів економіки через інвестиції японських організацій. Відповідний Меморандум про співпрацю в рамках 6 статті Паризької угоди Україна та Японія підписали на початку цього року.

JCM дозволяє японським організаціям інвестувати у проєкти декарбонізації в країнах-партнерах. Скорочені викиди парникових газів, отримані внаслідок реалізації таких проєктів, зараховуються частково як внесок Японії у досягнення її власних цілей зі скорочення викидів, а частково – країні, де проєкт було реалізовано. 

За словами міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, для України це означає доступ до японських та гарантовані інвестиції для "зеленого" відновлення. Це стане суттєвою підтримкою у подоланні наслідків російської збройної агресії.

Сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив документ "Про створення Української частини Українсько-Японського спільного комітету щодо імплементації механізму спільного кредитування". 

Наступним кроком стане затвердження складу цього комітету та його положення. Комітет створюється для координації зусиль, спрямованих на посилення двостороннього співробітництва у сфері боротьби зі зміною клімату. Зі свого боку Японія вже виконала всі підготовчі дії для запуску співпраці.

На сьогодні механізм JCM працює у 29 країнах світу. Україна тепер матиме можливість приєднатися до цього досвіду, створюючи умови для сталого розвитку та відновлення за допомогою провідних технологій і інвестицій.

  • Росія вже вчинила в Україні понад 6500 злочинів проти довкілля, а шкоду оцінюють у $71 млрд. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн.
  • А найбільшої шкоди завдають ракети – їхнє паливо отруює ґрунт і воду.
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