Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії
"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії
Як харчування впливає на здоров’я і що робити, коли треба врізати бюджет на продукти. Пояснює лікарка-дієтологиня
Як харчування впливає на здоров’я і що робити, коли треба врізати бюджет на продукти. Пояснює лікарка-дієтологиня
Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 50 людей (доповнено)
Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 50 людей (доповнено)
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вже вчинила в Україні понад 6500 злочинів проти довкілля, шкоду оцінюють у $71 млрд

Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн.

Росія вже вчинила в Україні понад 6500 злочинів проти довкілля, шкоду оцінюють у $71 млрд
Наслідки російського бстрілу Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

За час повномасштабного вторгнення Росія вчинила проти довкілля понад 6500 злочинів.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) у Баку.

«Понад шістьом мільйонам українців довелося шукати тимчасовий захист у різних країнах Європи, що призвело до додаткових 3,3 млн тонн викидів СО2. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн», ― сказала Гринчук. 

За її словами, через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн. Загалом через війну вже знищені три мільйони гектарів лісів. Забруднена вибухонебезпечними предметами площа території України сягнула 139 тисяч км2.

За інформацією Міндовкілля, за 1000 днів повномасштабного вторгнення екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в 71 млрд доларів. 

Гринчук зазначила, що Україна працює над відновленням, не чекаючи закінчення війни. Зокрема, що компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 000 гектарів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies