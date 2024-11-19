Росія вже вчинила в Україні понад 6500 злочинів проти довкілля, шкоду оцінюють у $71 млрд

За час повномасштабного вторгнення Росія вчинила проти довкілля понад 6500 злочинів.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) у Баку.

«Понад шістьом мільйонам українців довелося шукати тимчасовий захист у різних країнах Європи, що призвело до додаткових 3,3 млн тонн викидів СО2. Загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 млн тонн», ― сказала Гринчук.

За її словами, через бойові дії та лісові пожежі за майже три роки війни потенціал поглинання парникових газів українськими лісами зменшився на 1,7 млн тонн. Загалом через війну вже знищені три мільйони гектарів лісів. Забруднена вибухонебезпечними предметами площа території України сягнула 139 тисяч км2.

За інформацією Міндовкілля, за 1000 днів повномасштабного вторгнення екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в 71 млрд доларів.

Гринчук зазначила, що Україна працює над відновленням, не чекаючи закінчення війни. Зокрема, що компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 млн дерев на площі понад 75 000 гектарів.