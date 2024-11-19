Апеляційний суд залишив військового Гнезділова під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, якому інкримінують дезертирство. Про це повідомляє Суспільне.

Суд відхилив апеляцію адвоката підозрюваного. Гнезділов перебуває під вартою з 11 жовтня – відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд.

15 жовтня адвокат військового повідомив Суспільному, що подав апеляцію.

Військовослужбовець 56 бригади Сергій Гнезділов розпочав службу ще в 2019 році. У вересні цього року він публічно оголосив, що іде в самовільне залишення частини. Своє рішення він аргументував відсутністю чітких термінів служби. У бригаді, коментуючи рішення Сергія, назвали цей крок злочином. Відомо, що військовий мав пройти медичний огляд в одному зі східних міста, але натомість поїхав до Києва.

Цього тижня, в середу, Гнезділова затримали. За даними правоохоронців, він переховувався і неодноразово змінював місце перебування. Сам Гнезділов у коментарі Times у вівторок казав, що перебував у Карпатах.

Правоохоронці кваліфікували дії військового як дезертирство, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

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