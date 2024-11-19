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Апеляційний суд залишив військового Гнезділова під вартою

Апеляцію адвоката відхилили. 

Апеляційний суд залишив військового Гнезділова під вартою
Сергій Гнезділов
Фото: Суспільне

Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, якому інкримінують дезертирство. Про це повідомляє Суспільне. 

Суд відхилив апеляцію адвоката підозрюваного. Гнезділов перебуває під вартою з 11 жовтня – відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд. 

15 жовтня адвокат військового повідомив Суспільному, що подав апеляцію. 

Військовослужбовець 56 бригади Сергій Гнезділов розпочав службу ще в 2019 році. У вересні цього року він публічно оголосив, що іде в самовільне залишення частини. Своє рішення він аргументував відсутністю чітких термінів служби. У бригаді, коментуючи рішення Сергія, назвали цей крок злочином. Відомо, що військовий мав пройти медичний огляд в одному зі східних міста, але натомість поїхав до Києва.

Цього тижня, в середу, Гнезділова затримали. За даними правоохоронців, він переховувався і неодноразово змінював місце перебування. Сам Гнезділов у коментарі Times у вівторок казав, що перебував у Карпатах.

Правоохоронці кваліфікували дії військового як дезертирство, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. 

Більше на цю тему – в матеріалі "В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави". 

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