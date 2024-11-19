Зеленський у зверненні до Європарламенту згадав про тіньовий флот РФ і виступив за «сильні санкції»

Росію треба схилити до справедливого миру, а на кожен удар і кожну загрозу з боку РФ необхідно відповідати жорсткими санкціями.

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні до учасників позачергової сесії Європейського парламенту з нагоди тисячі днів повномасштабної війни в Україні.

Глава держави висловився за «сильні санкції» та згадав про тіньовий флот танкерів і нафту країни-агресора.

«Протягом тисячі днів було вкрай важливо суттєво зменшити здатність Росії фінансувати свою війну за рахунок продажу нафти. Нафта – це кров путінського режиму. А тіньовий флот танкерів – це те, що підтримує його існування. Поки ці танкери працюють, Путін продовжує вбивати. Необхідні сильні санкції», - сказав Зеленський.

Він додав, що «Путін не цінує ані людей, ані правила; він цінує лише гроші й владу, – і це те, що ми повинні відібрати у нього, щоб відновити мир».