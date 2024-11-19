Президент у щорічному зверненні у Раді: виборів до кінця війни не буде, своїми територіями не торгуватимемо

Також він підкреслив безальтернативність курсу вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу в щорічному виступі, зробленому в Верховній Раді. Трансляцію вів Офіс президента.

Президент описав пріоритетні реформи, які готуються провести, а також окреслив принципові для держави позиції. Зокрема, неможливість відмови України від частини територій.

Фото: скрин відео LB.ua

Фото: скрин відео LB.ua

Також він згадав про безальтернативність вступу до НАТО та про те, що Україна розраховує відкрити перемовини з Євросоюзом щодо першого кластеру на початку 2025. Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС, сказав Зеленський.

Стосовно НАТО він сказав, що Україну від Альянсу не відділяє нічого фундаментального, а лише дефіцит політичної волі в партнерів.

Окремо Зеленський наголосив, що Україна не торгуватиме своєю територією.

"Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію", – заявив у виступі президент.

Він додав, що Україна не відмовиться від раціонального підходу до гарантування своїх прав.

"Можливо Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх цілей. Можливо, щоб відновити повну цілісність нашої держави", – сказав Зеленський.

Він закликав всіх, хто цінує свободу слова, до інформаційної консолідації.

Щодо виборів Зеленський сказав, що ніхто з партнерів не вимагав і не вимагає проводити їх в Україні до кінця війни. Однак в Україні є люди, які хочуть політичних суперечок, і це згубно.

"Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", – сказав президент.

Фото: скрин відео LB.ua

Він також наголосив, що відповідальність Росії має бути колективною, тому не треба покладати відповідальність за війну лише на Володимира Путіна. Кожен у Росії, хто претендує не асоціюватися з Путіним, повинен мати недвозначну позицію щодо війни, анексії Криму, арешту Путіна, а не самі лише гасла "ні війні". Це зауваження президент зробив на тлі акції у Німеччині так званої російської опозиції на чолі з вдовою Олексія Навального Юлією.

Також президент додав, що Україні потрібен трибунал проти Росії, конфіскації її активів та дієві санкції проти Росії, стовідсоткове гарантування духовної незалежності України і трансформація інституцій.

"У кожній війні, щоб не програти її, є речі, які може зробити сам народ і є те, що можна зробити тільки в єдності з союзниками. Саме тому потрібні ці два документи: те, що ми очікуємо від себе і те, що ми очікуємо від наших партнерів", – сказав президент.

Щодо оборонної сфери Зеленський сказав, що зараз опрацьовують можливість поширення роботи Армії+ не лише на Збройні Сили, а й на інші складові Сил оборони, зокрема Нацгвардію. Це стосуватиметься і електронного переведення.

Він додав, що Міноборони та військове командування повинні обрати військового омбудсмена. На це чекають найближчим часом.

Велику частину виступу президент присвятив українському виробництву зброї. Держава наступного року планує виготовити 30 000 далекобійних дронів і 3000 ракет. Також держава займається розробкою "Довгих Нептунів".