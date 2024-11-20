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Зеленський: Трамп зможе примусити Путіна зупинити війну

Український президент наголосив на необхідності дипломатії та наполягав на необхідності посилення тиску на російського лідера. 

Зеленський: Трамп зможе примусити Путіна зупинити війну
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обраний президент Дональд Трамп і США загалом є сильнішими за російського Путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні. 

Про це глава України сказав у інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це буде непросто, але я думаю, якщо використовувати всі можливості, які є у Сполучених Штатів, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив", – зазначив Зеленський і додав, що Путін "може захотіти і закінчити цю війну".

Також він наголосив на необхідності дипломатії та наполягав на необхідності посилення тиску на російського лідера. 

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