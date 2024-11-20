Зеленський: Трамп зможе примусити Путіна зупинити війну

Український президент наголосив на необхідності дипломатії та наполягав на необхідності посилення тиску на російського лідера.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обраний президент Дональд Трамп і США загалом є сильнішими за російського Путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні.

Про це глава України сказав у інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це буде непросто, але я думаю, якщо використовувати всі можливості, які є у Сполучених Штатів, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив", – зазначив Зеленський і додав, що Путін "може захотіти і закінчити цю війну".

Також він наголосив на необхідності дипломатії та наполягав на необхідності посилення тиску на російського лідера.