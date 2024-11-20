Всесвітній день дитини: Росія за час великої війни депортувала майже 20 тисяч українських дітей

Ще 592 дитини загинули і 1702 отримали поранення.

Росія за час великої війни депортувала майже 20 тисяч українських дітей.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

“20 листопада в усьому світі щорічно відзначають Всесвітній день дитини. Саме цього дня Генасамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини та Конвенцію про права дитини. Але їх масштабно порушує РФ”, – написав Лубінець.

За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення:

592 дитини загинули;

1702 – отримали поранення;

1934 – вважаються зниклими;

19 546 – депортовані або примусово переміщені.

“Попри це ми працюємо, щоб захистити права дитини. Для цього в нашій інституції діє окремий напрямок. Також ми повертаємо дітей з ТОТ та РФ у межах плану дій президента України Bring Kids Back UA та 4-го Пункту Формули миру. Зусиллями державних органів, міжнародних партнерів і громадських організацій уже повернули 1012 дітей із ТОТ та РФ”, – поінформував Лубінець.

Також він зазначив, що відкрито Центр захисту прав дитини, у якому поновлюють права дітей.