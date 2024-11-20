Умєров нагородив трьох захисниць, які збили російську ракету Х-101

Міністр оборони України рустем Умєров нагородив тьох захисниць, завдяки роботі яких вдалося збити російську крилату ракету Х-101.

"Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", – написав Умєров у телеграмі.

Фото: Телеграм-канал Рустема Умєрова Рустем Умєров нагородив трьох захисниць

Відео цієї бойової операції зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й "мотивуючим моментом для всіх нас".

Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль, а влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні.

"Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони", – зазначив міністр.