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За добу від атак армії Росії на Харківщині постраждали 12 людей

Пошкоджені та зруйновані будинки, авто, понівечені підприємства.

За добу від атак армії Росії на Харківщині постраждали 12 людей
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби російська окупаційна армія атакувала Харківщину, через це постраждали 12 людей.

Про це повідомив начальник харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора удень, о 13:16 росіяни атакували м. Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено навіс АЗС та 1 автомобіль. Постраждали 10 людей. Госпіталізовані пʼятеро. 

На світанку 20 листопада о 05:15 війська Росії завдали авіаудару (попередньо 1 КАБ) на відкритій місцевості поблизу села Чорноглазівка та 2 КАБами поблизу села Миронівка Золочівської громади.

Увечері, о 21:00 постраждав Куп’янськ. В результаті обстрілу ФАБ-1500 пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Без жертв. Перед цим місто обстрілювали із 15:00 по 15:35. Через це пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок. Постраждали дві жінки 47 та 59 років.

Раніше там же унаслідок обстрілу пошкоджено будівлі 3-х підприємств. Перед цим у Куп'янську ворожий БпЛА влучив по відкритій території.

  • Поблизу Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Ворог скидав авіабомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої. 
  • Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 95 людей.

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