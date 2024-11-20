​У Чорному морі перебувають 6 носіїв "Калібрів" ворога

У Чорному та Середземному морях Росія тримає загалом 9 ракетоносіїв: 6 – у Чорному та 3 у Середземному морі. Загальний залп обох суден становить до 47 "Калібрів".
Про це повідомили у ВМС.
В Чорному морі 6 ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет.
В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.