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​У Чорному морі перебувають 6 носіїв "Калібрів" ворога

У Середземному морі знаходяться 3 російські ракетоносії.

​У Чорному морі перебувають 6 носіїв "Калібрів" ворога
Фото: Владислав Назаров у Telegram

У Чорному та Середземному морях Росія тримає загалом 9 ракетоносіїв: 6 – у Чорному та 3 у Середземному морі. Загальний залп обох суден становить до 47  "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі 6 ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет.

В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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