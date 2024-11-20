​У Чорному морі перебувають 6 носіїв "Калібрів" ворога

У Чорному та Середземному морях Росія тримає загалом 9 ракетоносіїв: 6 – у Чорному та 3 у Середземному морі. Загальний залп обох суден становить до 47 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі 6 ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет.

В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.