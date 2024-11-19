Reuters: Україна випустила по російському арсеналу 8 ракет ATACMS

Росія начебто змогла збити дві з них.

ЗСУ здійснили запуск тактичних балістичних ракет ATACMS з реактивної системи залпового вогню HIMARS по ворожих цілях, 3 листопад

Українська армія випустила по арсеналу в глибині території Росії вісім ракет ATACMS.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, яке спілкувалось на умовах анонімності.

Також джерело повідомило, що росіяни змогли збити дві ракети ATACMS.

Втім, російська офіційна версія повідомляє, що її війська збили п'ять із шести ракет, які були випущені по військовому об'єкту в Брянській області. Уламки однієї з них начебто впали на об’єкт, викликавши пожежу, яку вдалося швидко загасити, жертв і руйнувань немає.